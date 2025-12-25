Невиданная очередь в сотни человек выстроилась в минский музей

Белорусы и гости Минска выстроились на улице в огромную очередь, чтобы попасть в Национальный художественный музей. Вход в рождественский выходной день 25 декабря объявлен свободным:
«В преддверии новогодних праздников Художественный также дарит подарки — свободный вход для всех 25 декабря», — сказано в сообщении музея.
В этот день музей предлагает белорусам посетить основную экспозицию и текущие выставки, а также концерт «Новогодний Чайковский». Несмотря на мороз, очередь в музей растянулась на сотни метров и начинается на соседней улице Карла Маркса.
В социальный сетях музея любителей искусства предупредили, что количество мест в гардеробе ограничено.
