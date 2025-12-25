Ричмонд
Невиданная очередь в сотни человек выстроилась в минский музей

Очередь в сотни человек выстроилась в минский музей 25 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Белорусы и гости Минска выстроились на улице в огромную очередь, чтобы попасть в Национальный художественный музей. Вход в рождественский выходной день 25 декабря объявлен свободным:

«В преддверии новогодних праздников Художественный также дарит подарки — свободный вход для всех 25 декабря», — сказано в сообщении музея.

В этот день музей предлагает белорусам посетить основную экспозицию и текущие выставки, а также концерт «Новогодний Чайковский». Несмотря на мороз, очередь в музей растянулась на сотни метров и начинается на соседней улице Карла Маркса.

В социальный сетях музея любителей искусства предупредили, что количество мест в гардеробе ограничено.

Кстати, в музее есть картина «Неравный брак»: художник Пукирев учился у могилевского иконописца, а картину для минского музея купили у дрессировщиков Дуровых.

Кроме того, узнайте, как сложилась судьба белорусского художника Станислава Жуковского: рисовал дворянские гнезда, побил критика журналом, учил Маяковского, а похоронен в безымянной могиле.

