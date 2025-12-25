«Ушла из жизни талантливая актриса, любимая многими поколениями зрителей. Созданные ею незабываемые образы дарили публике искренние эмоции и покоряли силой женского характера. Творчество Веры Валентиновны стало неоценимым вкладом в развитие искусства. Светлая память о ней всегда будет жить в наших сердцах», — говорится в соболезновании.
Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью народной артистки России Веры Алентовой
25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народной артистки Российской Федерации Веры Алентовой. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.