Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гололедица на дорогах Москвы и Подмосковья сохранится более двух суток

Гидрометцентр: на дорогах Москвы и Подмосковья гололедица сохранится двое суток.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Гололедица на дорогах Москвы и Подмосковья будет сохраняться более двух суток, следует из данных прогностической карты Гидрометцентра.

«Гололедица. Период предупреждения с 21.00 мск 25 декабря до 21.00 мск 27 декабря. На отдельных участках дорог сохранится сильная гололедица», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В нем также предупреждают о метели и налипании мокрого снега с 21.00 мск 25 декабря до 21.00 мск 26 декабря. «Снег/Обледенение. Период предупреждения с 21 ч. 25 декабря до 21 ч. 26 декабря. Ночью и утром 26 декабря ожидается снег, местами сильный снег, метель. Ночью и днём в отдельных районах налипание мокрого снега, а проводах и деревьях; на дорогах гололедица», — отмечается в сообщении.

Также сообщается о ветре с 21.00 мск 25 декабря до 09.00 мск 26 декабря. «Ветер. Период предупреждения с 21 ч. 25 декабря до 09 ч. 26 декабря. Ночью и днём 26 декабря ожидаются порывы западного и северного ветра до 15 м/с, ночью местами метель», — указано в сообщении.