СКЖД выставила на торги больницу в Каменске-Шахтинском почти за 13 млн рублей

Уже через год, в 1984 году, больницу значительно расширили. На ее территории появились специализированные отделения: родильное, детское, терапевтическое, кардиологическое и неврологическое. Также в составе комплекса работала собственная поликлиника. В ней была своя лаборатория, флюорограф и рентгеновское оборудование.