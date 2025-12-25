СКЖД выставила на торги больницу в Каменске-Шахтинском почти за 13 млн рублей

Больничный городок за почти 13 млн рублей выставила на торги СКЖД. Об этом сообщает «ДомостройДон» со ссылкой на «РТС-тендер».
— Объект расположен в микрорайоне Лиховском города Каменска-Шахтинского. Он включает в себя целый комплекс бывшей железнодорожной больницы. Главное здание — пятиэтажный корпус, построенный в 1983 году. Изначально он был рассчитан на 300 коек, — уточняет издание.
Уже через год, в 1984 году, больницу значительно расширили. На ее территории появились специализированные отделения: родильное, детское, терапевтическое, кардиологическое и неврологическое. Также в составе комплекса работала собственная поликлиника. В ней была своя лаборатория, флюорограф и рентгеновское оборудование.
Позже для полной автономности были достроены дополнительные объекты. Среди них — пищеблок, прачечная, овощехранилище и даже вертолетная площадка для санитарной авиации. Масштабы больницы соответствовали значению Лиховского железнодорожного узла, который был и остается стратегически важным.
В 2004 году больница была официально зарегистрирована как НУЗ «Узловая больница на ст. Лихая ОАО “РЖД”. Однако в 2012 году учреждение официально прекратило деятельность в результате процедуры банкротства.
Позже в части помещений открылась поликлиника № 4 «РЖД-Медицины». Она позиционируется как действующее многопрофильное медучреждение.
На продажу выставлен весь комплекс. Лот включает главный корпус площадью 6,7 тысячи квадратных метров, вспомогательные строения и земельный участок площадью 39,5 тысячи квадратных метров. Начальная цена установлена на уровне 12,8 миллиона рублей. Отмечается, что часть инфраструктуры, включая подвальные помещения с коммуникациями, сохраняет работоспособность.
