Патриаршая комиссия: склонять к абортам запретили в трех регионах Черноземья

За склонение к искусственному прерыванию беременности вводятся штрафы. В Воронежской и Орловской областях для граждан они составят от 3 до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 25 до 50 тыс. руб., для юридических — от 100 до 200 тыс. руб.