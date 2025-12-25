Ричмонд
На 430 тысяч рублей оштрафовали Краснобаковскую администрацию за свалку мусора

Инспекторы ведомства установили, что навалы отходов выходят за границы заявленного участка.

Источник: Росприроднадзор

430 тысяч рублей пытаются взыскать с администрации Краснобаковского района за ущерб, причиненный почвам свалкой мусора. Об этом сообщает Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

Во время комплексного обследования нелегальной свалки, которое прошло в рамках проекта «Генеральная уборка», инспекторы ведомства установили, что скопление отходов выходит за границы заявленного участка. При этом часть из них размещалась на неразграниченном земельном участке, который принадлежал местной администрации, а площадь всей свалки составила более тысячи квадратных метров.

По расчетам инспектором сумма ущерба составила 430 тысяч рублей. Эту сумму администрация округа отказалась добровольно выплачивать. Тогда Росприроднадзор направил иск в Арбитражный суд Нижегородской области, который встал на его сторону. Теперь Краснобаковские власти должны выплатить всю сумму.