На 430 тысяч рублей оштрафовали Краснобаковскую администрацию за свалку мусора

Во время комплексного обследования нелегальной свалки, которое прошло в рамках проекта «Генеральная уборка», инспекторы ведомства установили, что скопление отходов выходит за границы заявленного участка. При этом часть из них размещалась на неразграниченном земельном участке, который принадлежал местной администрации, а площадь всей свалки составила более тысячи квадратных метров.