Мосгорсуд обязал Долину съехать из квартиры в Хамовниках

«Московский городской суд 25 декабря 2025 года удовлетворил исковые требования Лурье Полины Александровны к Долиной Ларисе Александровне и членам ее семьи о прекращении права пользования и выселении из жилого помещения», — сказано в решении, оглашенном в суде. Решение суда вступает в силу немедленно.