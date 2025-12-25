Ричмонд
Мосгорсуд обязал Долину съехать из квартиры в Хамовниках

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд обязал певицу Ларису Долину выселиться из квартиры в Хамовниках. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Источник: РИА "Новости"

«Московский городской суд 25 декабря 2025 года удовлетворил исковые требования Лурье Полины Александровны к Долиной Ларисе Александровне и членам ее семьи о прекращении права пользования и выселении из жилого помещения», — сказано в решении, оглашенном в суде. Решение суда вступает в силу немедленно.