Школьники застряли в сломавшемся автобусе на морозе на трассе в Башкирии: все едва не кончилось бедой

Старшие лейтенанты Булат Сафин и Павел Зараменских, патрулируя автодорогу Уфа — Бирск — Янаул, заметили на 47-м километре стоящий на обочине «ГАЗель» с выключенной «аварийкой». Выяснилось, что у автобуса отказало сцепление, а шофер не мог устранить поломку самостоятельно. В салоне были 15 детей и двое педагогов, они возвращались из Уфы в село Краснохолмский Калтасинского района. В это время на участке дороги из-за ухудшения погоды уже действовало временное ограничение движения для пассажирского транспорта.