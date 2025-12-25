Школьники застряли в сломавшемся автобусе на морозе на трассе в Башкирии: все едва не кончилось бедой

Башкирии сотрудники Госавтоинспекции оперативно помогли школьникам, которые могли замерзнуть на трассе в сломавшемся автобусе. Об этом рассказал глава региональной ГАИ Владимир Севастьянов.
Старшие лейтенанты Булат Сафин и Павел Зараменских, патрулируя автодорогу Уфа — Бирск — Янаул, заметили на 47-м километре стоящий на обочине «ГАЗель» с выключенной «аварийкой». Выяснилось, что у автобуса отказало сцепление, а шофер не мог устранить поломку самостоятельно. В салоне были 15 детей и двое педагогов, они возвращались из Уфы в село Краснохолмский Калтасинского района. В это время на участке дороги из-за ухудшения погоды уже действовало временное ограничение движения для пассажирского транспорта.
Полицейские немедленно связались с директором школы в ближайшем населенном пункте — селе Дуваней — и договорились о предоставлении другого автобуса и теплого помещения для детей. Инспекторы дождались прибытия помощи, пересадили детей в исправный автобус и сопроводили их до места, где школьников ждали горячий чай и еда. Также правоохранители вызвали эвакуатор для доставки сломавшегося автобуса в автосервис.
— Благодаря своевременному вмешательству полицейских, школьники и взрослые не замерзли на зимней дороге, — заявил Владимир Севастьянов.
