Жителей Ростовской области предупредили об авиационной опасности 25 декабря

На время воздушной опасности жителям Дона рекомендуют укрываться в безопасных местах.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Ростовской области предупреждают об авиационной опасности. Такую информацию передает мониторинговый канал «Купол России» в четверг, 25 декабря.

Объявление авиационной опасности означает, что замеченные в небе летательные аппараты могут представлять угрозу для гражданских и инфраструктурных объектов.

В связи с этим всем жителям, находящимся на улице, необходимо незамедлительно укрыться. Следует зайти в ближайшее здание или найти другое безопасное место.

Тем, кто находится в домах или квартирах, также нужно соблюдать меры предосторожности. Рекомендуется не подходить к окнам. Лучше всего переместиться в помещения без окон — например, в коридор, ванную комнату, туалет или кладовую. Главное — сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Это предупреждение появилось на фоне инцидента в Новошахтинске. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что сегодня днем в результате воздушной атаки на территории города произошли взрывы. По предварительным данным, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

В настоящее время информация уточняется. На месте работают службы экстренного реагирования, которые занимаются тушением возгорания.

Позже поступило уточнение от губернатора. При тушении пожара на промышленном предприятии в Новошахтинске пострадал один пожарный. Его доставили в городскую больницу, где он получает необходимую медицинскую помощь.

Юрий Слюсарь также обратился к жителям с просьбой не снимать и не публиковать в сети фото- и видеоматериалы с места происшествия.

