Путин пообщался с девочкой, мечту которой исполнил на «Елке желаний»

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону со школьницей Варварой Смахтиной, чью новогоднюю мечту он исполнил в рамках акции «Елка желаний», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент Путин позвонил девочке Смахтиной Варваре 10 лет. Она загадала желание, которое он снял с “Елки желаний”. Девочка хотела посетить Звездный городок, ознакомиться с работой Центра подготовки космонавтов. Ее желание было исполнено. Дополнительно президент организовал ей посещение “Щелкунчика” в Большом театре», — сказал представитель Кремля. «Президент очень тепло поинтересовался впечатлениями девочки, поговорил с ее мамой и пожелал всего лучшего в Новом году», — добавил Песков.
Глава государства в этом году пообещал исполнить желания трех ребят. Президент ранее уже исполнил мечту пятилетнего Тимура Рясного из ХМАО, который хотел попробовать себя в роли сотрудника ДПС, после чего поговорил с ребенком по телефону.
Президент России традиционно принимает участие во Всероссийской новогодней акции «Елка желаний», исполняя мечты маленьких россиян, которые их оставляют в открытках в виде новогодних шариков.
Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.