Путин пообщался с девочкой, мечту которой исполнил на «Елке желаний»

«Президент Путин позвонил девочке Смахтиной Варваре 10 лет. Она загадала желание, которое он снял с “Елки желаний”. Девочка хотела посетить Звездный городок, ознакомиться с работой Центра подготовки космонавтов. Ее желание было исполнено. Дополнительно президент организовал ей посещение “Щелкунчика” в Большом театре», — сказал представитель Кремля. «Президент очень тепло поинтересовался впечатлениями девочки, поговорил с ее мамой и пожелал всего лучшего в Новом году», — добавил Песков.