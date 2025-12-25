Открытие биологов из Китая поможет сделать урожай более стойким к заморозкам

Эти замеры показали, что резкое охлаждение приводит к активации гена CSR2, отвечающего за реакцию флоры на холод, чье «включение» ведет к подавлению работы еще одного участка ДНК, гена BZR1, связанного с активацией программы роста семяпочек. Опираясь на это наблюдение, биологи подавили работу CSR2 и обнаружили, что этот шаг предотвратил снижение урожайности табака и томатов после заморозков. В перспективе схожим образом можно будет гибко управлять стойкостью культурных растений и их урожая к заморозкам, подытожили биологи.