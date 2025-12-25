В Минобрнауки заявили о закреплении понятия «студенческая семья»

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Понятие «студенческая семья» закреплено законодательно, это одно из важных результатов семейной политики в высшем образовании 2025 года, сообщила РИА Новости замглавы Минобрнауки РФ Ольга Петрова.
«Эту большую работу мы провели с коллегами из депутатского корпуса. Права и меры поддержки студенческих семей получили чёткое юридическое основание», — сказал замминистра, добавив, что в 192 вузах РФ работают семейные пространства, почти в тысяче университетов и филиалов запущены центры «единого окна», где студенты могут получить весь комплекс мер поддержки.
Петрова также отметила, что в 2025 году был утвержден стандарт семейной политики в вузе. Он включает минимальный набор мер для университета, при этом каждое учебное заведение вправе расширить этот комплекс согласно своим возможностям.