В Минобрнауки заявили о закреплении понятия «студенческая семья»

«Эту большую работу мы провели с коллегами из депутатского корпуса. Права и меры поддержки студенческих семей получили чёткое юридическое основание», — сказал замминистра, добавив, что в 192 вузах РФ работают семейные пространства, почти в тысяче университетов и филиалов запущены центры «единого окна», где студенты могут получить весь комплекс мер поддержки.