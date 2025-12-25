Лихачев рассказал о попытках ВСУ запугать коллектив ЗАЭС

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Никакого военно-политического смысла в продолжающихся обстрелах Украиной береговой линии в Энергодаре нет, это попытки запугать людей, нервировать коллектив Запорожской АЭС, заявил РИА Новости гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.
«В Энергодаре продолжаются обстрелы береговой линии. Недавно пострадал человек, немолодой человек. Никакого военно-политического смысла в этих обстрелах нет. Это просто постоянные попытки расшатать ситуацию, запугать людей, нервировать коллектив. А это, в свою очередь, крайне отрицательно влияет на собственно безопасность станции», — сказал Лихачев.
Он подчеркнул, что персонал ЗАЭС должен работать в спокойной политической обстановке, не быть вынужденным постоянно думать о своей жизни и ее сохранности.
«Сознательно украинские войска добиваются расшатывания этой ситуации именно с моральным духом работников станции», — добавил глава «Росатома».