Лихачев рассказал о попытках ВСУ запугать коллектив ЗАЭС

Лихачев: ВСУ бьют по береговой линии в Энергодаре и запугивают коллектив ЗАЭС.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Никакого военно-политического смысла в продолжающихся обстрелах Украиной береговой линии в Энергодаре нет, это попытки запугать людей, нервировать коллектив Запорожской АЭС, заявил РИА Новости гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

«В Энергодаре продолжаются обстрелы береговой линии. Недавно пострадал человек, немолодой человек. Никакого военно-политического смысла в этих обстрелах нет. Это просто постоянные попытки расшатать ситуацию, запугать людей, нервировать коллектив. А это, в свою очередь, крайне отрицательно влияет на собственно безопасность станции», — сказал Лихачев.

Он подчеркнул, что персонал ЗАЭС должен работать в спокойной политической обстановке, не быть вынужденным постоянно думать о своей жизни и ее сохранности.

«Сознательно украинские войска добиваются расшатывания этой ситуации именно с моральным духом работников станции», — добавил глава «Росатома».

