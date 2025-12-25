Ричмонд
Врач рассказал, какие последствия ждут детей, если не лечить молочные зубы

Стоматолог Омаров: кариес молочных зубов без лечения вредит зачаткам постоянных.

Источник: Комсомольская правда

Мнение о том, что молочные зубы не нужно лечить, потому что они временные — является опасным заблуждением. Об этом в интервью с NEWS.ru рассказал главврач коммерческой стоматологии Шамиль Омаров.

— Очень часто так думают именно родители. Ну, а также в этом не видят смысла бабушки, которые считают, что молочные зубы все равно выпадут, — отметил специалист.

Врач подчеркнул, что последствия отказа от лечения могут быть серьезными: кариес может проникнуть глубоко в десну и повредить еще не прорезавшиеся зачатки постоянных зубов. Также, если молочный зуб придется удалить преждевременно из-за разрушения, в будущем это приведет к деформации прикуса.

