Врач рассказал, какие последствия ждут детей, если не лечить молочные зубы

Врач подчеркнул, что последствия отказа от лечения могут быть серьезными: кариес может проникнуть глубоко в десну и повредить еще не прорезавшиеся зачатки постоянных зубов. Также, если молочный зуб придется удалить преждевременно из-за разрушения, в будущем это приведет к деформации прикуса.