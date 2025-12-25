Ричмонд
Неизвестный мужчина подобрал в омском магазине кошeлек с золотом

Инцидент произошел в ТЦ на Космическом проспекте.

Источник: Комсомольская правда

Отделом № 6 омского УМВД России разыскивается подозреваемый в хищении в магазине. 34-летняя местная жительница рассказала, что лишилась кошелька с деньгами и золотым украшением. Деталями в ведомстве поделились 25 декабря.

«Оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Ни них был зафиксирован мужчина, который подобрал с пола чужую вещь. Мер по возврату имущества потерпевшей не предпринял», — уточнили в пресс-службе региональной полиции.

Стражи порядка просят омичей помочь в установлении местонахождения фигуранта. Сообщить информацию можно по телефонам: 79−34−02, 102 или 8 (951) 428−98−17.

Ранее «КП Омск» рассказала, что у местного любителя алкоголя конфисковали ВАЗ.