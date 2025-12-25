Волкособы признаны охотничьим ресурсом в Татарстане: что это меняет?

Депутаты Госсовета РТ на итоговом в 2025 году заседании приняли два законопроекта, направленные на регулирование обращения с безнадзорными животными. Документы вводят режим экстраординарной ситуации и закрепляют возможность умерщвления таких животных в определенных случаях, пишет ИА «Татар-информ».
Угроза для людей и дикой природы.
В Татарстане предложили законодательно отнести помесь волка и собаки к охотничьим ресурсам. Соответствующие изменения в Экологический кодекс РТ стали первым из двух рассмотренных законопроектов, направленных на решение проблемы безнадзорных и одичавших животных.
Заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Назип Хазипов пояснил, что такие животные регулярно фиксируются в охотничьих угодьях республики. По его словам, волкособы сбиваются в стаи и представляют опасность как для людей, так и для животных.
Хазипов отметил, что в республике уже зафиксированы случаи нанесения ими ущерба популяциям диких животных. Районные специалисты Госкомитета РТ по биологическим ресурсам и охотпользователи регулярно обнаруживают в охотугодьях трупы косуль, загнанных и задушенных этими хищниками, особенно в зимний период. Оценочный ущерб, по его словам, составляет около 3 млн рублей.
Волкособы являются переносчиками бешенства.
Дополнительным аргументом в пользу принятия законопроекта, по словам Назипа Хазипова, является эпидемиологическая опасность. Он подчеркнул, что волкособы являются переносчиками бешенства и при этом не боятся людей. Возможны контакты как с домашними животными, так и человеком.
Хазипов уточнил, что только за 11 месяцев текущего года в Татарстане выявлено 24 случая бешенства. По его оценке, принятие закона позволит снизить экологический ущерб и риски распространения особо опасных заболеваний.
Федеральное законодательство, напомнил Хазипов, позволяет регионам самостоятельно включать отдельных млекопитающих и птиц в перечень охотничьих ресурсов. В Татарстане к ним уже относится серая ворона, а теперь предлагается дополнить список помесью волка с собакой как животным, для которого охотничьи угодья являются естественной средой обитания.
Власти решили, когда допускается умерщвление животных без владельцев.
Второй законопроект касается изменений в закон «О регулировании отдельных вопросов в области обращения с животными в РТ». Документ определяет, как вводится режим экстраординарной ситуации в сфере обращения с животными без владельцев, а также какие меры применяются для выхода из неё.
Законопроектом предполагается создание пунктов временного содержания животных. Кроме того, расширяется перечень случаев, при которых допускается умерщвление животных без владельцев, находящихся в таких пунктах. При этом подчеркивается, что умерщвление возможно исключительно при наличии строгих оснований.
Речь идет о случаях, когда животное испытывает непереносимые физические страдания и не может выжить, страдает опасным для людей и других животных заболеванием, проявляет немотивированную агрессию, нападает на человека, а также о действиях в условиях экстраординарной ситуации. Во всех этих случаях решение должен подтвердить ветеринарный специалист.
Законодатели рассчитывают снизить число нападений безнадзорных собак.
Депутат Игорь Бикеев поинтересовался, сможет ли принятие законопроекта предотвратить трагедии, подобные случившейся в поселке Васильево, где стая безнадзорных собак напала на 9-летнюю девочку. После нападения ребенка доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу в крайне тяжёлом состоянии с множественными рвано-укушенными ранами и подключили к аппаратам жизнеобеспечения. В дальнейшем, несмотря на усилия врачей, девочка скончалась в больнице — травмы оказались несовместимы с жизнью.
В ответ на вопрос Бикеева Назип Хазипов выразил уверенность, что комплекс предлагаемых мер приведет к снижению числа нападений. Он пояснил, что сейчас разрабатывается целый пакет инициатив, в том числе на уровне Госдумы, и в совокупности они должны дать существенный эффект. По его словам, республиканские законопроекты синхронизированы с федеральными инициативами.
Также стало известно, что Кабинет Министров РТ получит полномочия по установлению критериев экстраординарной ситуации, утверждению порядка ее введения и перечня мероприятий, а решение о введении такого режима будет принимать Главное управление ветеринарии.
В Татарстане за год отловлено и отправлено в приюты 8,6 тыс. собак.
Хазипов признал, что ряд вопросов в сфере обращения с безнадзорными животными еще предстоит решить. В частности, это касается одичавших собак, ситуация с которыми в населенных пунктах, по его словам, является крайне сложной.
Он напомнил, что в Госдуме по инициативе депутатов от Татарстана рассматривается законопроект, запрещающий кормление безнадзорных животных на стройплощадках и в местах массового пребывания людей. Это, по мнению законодателей, должно снизить концентрацию агрессивных стай.
При этом Хазипов заверил, что агрессивным собакам, которые уже находятся в приютах, ничего не угрожает. Он сообщил, что в текущем году в республике отловлено 8,6 тыс. животных, 72% из которых были возвращены в среду обитания, около 10% забраны новыми владельцами, и лишь 3% умерщвлены по ветеринарным показаниям.