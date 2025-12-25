Волкособы признаны охотничьим ресурсом в Татарстане: что это меняет?

Речь идет о случаях, когда животное испытывает непереносимые физические страдания и не может выжить, страдает опасным для людей и других животных заболеванием, проявляет немотивированную агрессию, нападает на человека, а также о действиях в условиях экстраординарной ситуации. Во всех этих случаях решение должен подтвердить ветеринарный специалист.