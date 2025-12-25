Ричмонд
«Их 60 миллионов». Малышева выступила со срочным призывом к властям

Малышева призвала убрать мигающие гирлянды с уличных елок.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале призвала убрать мигающие гирлянды с уличных елок из-за риска для больных эпилепсией.

«Я прям хочу обратиться к государственным структурам. Потому что куча елок мигает на улицах Дело в том, что эпилептиков очень много, их 60 миллионов в мире. У кого-то могут начаться судороги в Новый год», — предупредила она.

Малышева также призвала зрителей телепрограммы вручную выставить режим без мигания на гирляндах дома, чтобы избежать каких-либо экстренных ситуаций.

Врач также отметила, что в Москве уличные украшения не мигают, но в других российских городах эта проблема встречается очень часто.

Ранее Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале осудила россиян, которые не оказывают первую помощь упавшим в обморок. Телеведущая также добавила, что каждый россиянин должен уметь оказывать первую помощь.