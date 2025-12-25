Ричмонд
Суточный охват MAX в декабре вырос до 40 миллионов человек

Mediascope: охват MAX в середине декабря вырос до 40 млн человек в день.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Суточный охват мессенджера Мax в середине декабря вырос до 40 миллионов человек в среднем в день, следует из данных Mediascope, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>

«Суточный охват мессенджера Мax в середине декабря вырос до 40 миллионов человек в среднем в день», — следует из данных Mediascope.

Уточняется, что 22 декабря мессенджер посетили более 46 миллионов человек (37,7% населения страны).

Данные представлены по всей России, аудитория от 12 лет, способ анализа: мобайл и десктоп.