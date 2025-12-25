В Витебске белорусы вызвали водолазов из-за пары замерших на льду лебедей, но они просто наелись и не хотели двигаться

В акватории Витебской спасательной станции ОСВОД лебеди долгое время сидели на льду. Белорусы пробовали сдвинуть птиц с места, чтобы понять, нужна ли им помощь. Однако лебеди не шевелились. Приехавшие на место водолазы поползли спасать птиц.