Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Многокилометровая пробка парализовала трассу М-4 на севере Ростовской области

Дорожная полиция рекомендует водителям использовать объездные маршруты.

Источник: Комсомольская правда

На федеральной трассе М-4 Дон на севере Ростовской области образовался многокилометровый дорожный затор. Об этом предупреждают в Управлении ГАИ по Донскому региону.

Пробка растянулась на участке с 947 по 930 километр автомагистрали. Для удобства водителей полиция предлагает несколько путей для объезда.

— Первый вариант — съехать на 931 километре в районе города Каменск-Шахтинский. Далее маршрут проходит по дороге Р-260 через населенные пункты: хутор Волченский, Гуково и Зверево, — объясняют в Госавтоинспекции. — Второй возможный путь — съезд на 937 километре М-4 также на автодорогу Р-260. Дальнейшее направление движения аналогично первому варианту через указанные города.

Третий альтернативный маршрут начинается на 944 километре возле поселка Обуховский. Оттуда следует двигаться через микрорайон Лиховской, затем через Зверево и Гуково. Выезд обратно на магистраль М-4 возможен на 960 или 965 километре.

Дорожные полицейские настоятельно рекомендуют водителям заранее планировать путь. Следует учитывать информацию о заторе и выбирать альтернативные направления движения. Это поможет избежать длительных задержек в пути. Также необходимо строго соблюдать ПДД и обращать внимание на дорожные знаки.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также.

За сутки в Ростовской области зафиксировали 11 происшествий.