Многокилометровая пробка парализовала трассу М-4 на севере Ростовской области

— Первый вариант — съехать на 931 километре в районе города Каменск-Шахтинский. Далее маршрут проходит по дороге Р-260 через населенные пункты: хутор Волченский, Гуково и Зверево, — объясняют в Госавтоинспекции. — Второй возможный путь — съезд на 937 километре М-4 также на автодорогу Р-260. Дальнейшее направление движения аналогично первому варианту через указанные города.