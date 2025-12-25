Многокилометровая пробка парализовала трассу М-4 на севере Ростовской области

На федеральной трассе М-4 Дон на севере Ростовской области образовался многокилометровый дорожный затор. Об этом предупреждают в Управлении ГАИ по Донскому региону.
Пробка растянулась на участке с 947 по 930 километр автомагистрали. Для удобства водителей полиция предлагает несколько путей для объезда.
— Первый вариант — съехать на 931 километре в районе города Каменск-Шахтинский. Далее маршрут проходит по дороге Р-260 через населенные пункты: хутор Волченский, Гуково и Зверево, — объясняют в Госавтоинспекции. — Второй возможный путь — съезд на 937 километре М-4 также на автодорогу Р-260. Дальнейшее направление движения аналогично первому варианту через указанные города.
Третий альтернативный маршрут начинается на 944 километре возле поселка Обуховский. Оттуда следует двигаться через микрорайон Лиховской, затем через Зверево и Гуково. Выезд обратно на магистраль М-4 возможен на 960 или 965 километре.
Дорожные полицейские настоятельно рекомендуют водителям заранее планировать путь. Следует учитывать информацию о заторе и выбирать альтернативные направления движения. Это поможет избежать длительных задержек в пути. Также необходимо строго соблюдать ПДД и обращать внимание на дорожные знаки.
