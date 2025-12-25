Ричмонд
Московский зоопарк поздравил белого медведя Терпея с днем рождения

Московский зоопарк подарил белому медведю Терпею игрушку и угощения.

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Московский зоопарк поздравил белого медведя Терпея с днем рождения, подготовив для него новую игрушку и угощения.

«С Днём Рождения, Терпей. Хотя точная дата его рождения — тайна (он был спасён в Якутии маленьким сиротой), специалисты считают, что появился на свет он именно в декабре. И вот Терпею исполнилось 23 года. Чтобы день был по-настоящему праздничным, специалисты устроили ему сюрприз: новая игрушка — жёлтый буй, праздничная коробка с мясом. А ещё спрятали в древесной шерсти кроличьи шейки и приготовили вкуснейший говяжий бульон. Терпей, оставайся таким же сильным и любознательным. Мы тебя очень любим», — сообщает зоопарк в своем Telegram-канале.

Пожилого пермского белого медведя Терпея перевезли из Казанского зооботанического сада, где он временно обитал, в Московский зоопарк в октябре 2024 года.