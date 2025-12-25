Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поздравил с днем рождения девочку, мечту которой исполнил

Путин поздравил с днем рождения Варю, мечту которой исполнил на «Елке желаний».

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил с прошедшим днем рождения школьницу Варвару Смахтину, чью новогоднюю мечту он исполнил в рамках акции «Елка желаний».

Глава государства в четверг созвонился со школьницей Варварой, которая в рамках акции «Елки желаний» загадала посетить Звездный городок и ознакомиться с работой Центра подготовки космонавтов. Ее желание исполнили. Дополнительно Путин организовал девочке посещение «Щелкунчика» в Большом театре.

«Варя, у тебя день рождения был вчера. Я тебя искренне поздравляю с днем рождения. Надеюсь, подарок ко дню рождения получился хороший, ведь ты вчера еще и в Большой театр сходила?» — сказал российский лидер в ходе разговора.

Варвара, которой в среду исполнилось десять лет, рассказала президенту, что Большой театр похож на дворец и превзошел ее ожидания.

Путин в этом году пообещал исполнить желания трех ребят. Он ранее уже исполнил мечту пятилетнего Тимура Рясного из ХМАО, который хотел попробовать себя в роли сотрудника ДПС, после чего поговорил с ребенком по телефону.

Глава государства традиционно принимает участие во Всероссийской новогодней акции «Елка желаний», исполняя мечты маленьких россиян, которые их оставляют в открытках в виде новогодних шариков.

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время выполнили уже более 320 тысяч желаний. Цель акции — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.