Путин поздравил с днем рождения девочку, мечту которой исполнил

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил с прошедшим днем рождения школьницу Варвару Смахтину, чью новогоднюю мечту он исполнил в рамках акции «Елка желаний».
Глава государства в четверг созвонился со школьницей Варварой, которая в рамках акции «Елки желаний» загадала посетить Звездный городок и ознакомиться с работой Центра подготовки космонавтов. Ее желание исполнили. Дополнительно Путин организовал девочке посещение «Щелкунчика» в Большом театре.
«Варя, у тебя день рождения был вчера. Я тебя искренне поздравляю с днем рождения. Надеюсь, подарок ко дню рождения получился хороший, ведь ты вчера еще и в Большой театр сходила?» — сказал российский лидер в ходе разговора.
Варвара, которой в среду исполнилось десять лет, рассказала президенту, что Большой театр похож на дворец и превзошел ее ожидания.
Путин в этом году пообещал исполнить желания трех ребят. Он ранее уже исполнил мечту пятилетнего Тимура Рясного из ХМАО, который хотел попробовать себя в роли сотрудника ДПС, после чего поговорил с ребенком по телефону.
Глава государства традиционно принимает участие во Всероссийской новогодней акции «Елка желаний», исполняя мечты маленьких россиян, которые их оставляют в открытках в виде новогодних шариков.
Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время выполнили уже более 320 тысяч желаний. Цель акции — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.