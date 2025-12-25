Долина покинула квартиру в Хамовниках

Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила за 112 миллионов рублей у ставшей жертвой мошенников Долиной. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.