Долина покинула квартиру в Хамовниках

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Певица Лариса Долина покинула свою бывшую квартиру в Хамовниках после решения суда о ее выселении, передает корреспондент РИА Новости.
Мосгорсуд в четверг постановил, что Долина должна быть выселена из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье. Суд также снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там прописаны. Решение вступило в силу немедленно.
По наблюдению корреспондента РИА Новости, машина Долиной подъехала к дому в 17.51, затем в дом вошел мужчина, назвав имя Долиной в домофон. Через несколько минут Долина вышла из дома в сопровождении мужчины, села в машину и уехала.
Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила за 112 миллионов рублей у ставшей жертвой мошенников Долиной. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.