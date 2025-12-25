Авиадоставка в эти страны продолжается. В пресс-службе уточнили ТАСС, что пока не знают, когда восстановится наземная доставка. Зарубежный перевозчик-партнер сообщил российской госкомпании, что «будет возить туда только авиацией», добавили там.
«Почта России» приостановит доставку по земле в пять стран
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. «Почта России» на время остановила доставку по земле в пять стран, в числе которых Литва, Латвия, Эстония, Словения и Хорватия. Об этом говорится в материалах на сайте госпочты.