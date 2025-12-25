В России субъектам могут дать право разрешать тонировку передних стекол

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») и депутаты ГД Ярослав Самылин и Георгий Арапов предложили дать право субъектам РФ разрешать тонировку передних стекол автомобилей.
Обращение с соответствующим предложением было направлено вице-премьеру РФ Алексею Оверчуку. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Просим оценить целесообразность реализации предложения о предоставлении права субъектам Российской Федерации разрешать устанавливать тонировку на передние стекла транспортных на своих территориях», — сказано в документе.
Парламентарии отмечают, что в России фактически запрещена тонировка передних стекол транспортного средства, хотя тонирование стекол на транспортное средство является международной практикой, поскольку тонировка позволяет сделать автомобиль не только более комфортным, но и более безопасным.
Депутаты считают, что тонировка поможет уменьшить ослепление водителя ярким светом фар встречных автомобилей ночью и бликами от солнца днём, что может повышать безопасность дорожного движения.