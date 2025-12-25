Проезд грузовиков тяжелее 26 тонн по Аксайскому мосту в Ростове ограничат в январе

Проезд для многотонных грузовиков по Аксайскому мосту в Ростове-на-Дону ограничат с середины января 2026 года. Об этом сообщает «Город N» со ссылкой на Департамент транспорта донской столицы.
Конкретная дата введения запрета — 17 января 2026 года. Ограничение коснется транспорта, чья масса превышает 26 тонн. Речь идет о виадуке по улице Сарьяна, известном как Александровский мост через реку Кизитеринку.
Как поясняют в департаменте, эта мера необходима для сохранения конструкции объекта. Мост нуждается в защите от чрезмерной нагрузки.
Еще в 2024 году городские власти заявляли, что виадук требует капитального ремонта. На 2026 год ранее были запланированы работы по разработке проектной документации для его восстановления.
