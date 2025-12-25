Ричмонд
Проезд грузовиков тяжелее 26 тонн по Аксайскому мосту в Ростове ограничат в январе

Для сохранения конструкции моста ограничения начнут действовать с 17 января 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Проезд для многотонных грузовиков по Аксайскому мосту в Ростове-на-Дону ограничат с середины января 2026 года. Об этом сообщает «Город N» со ссылкой на Департамент транспорта донской столицы.

Конкретная дата введения запрета — 17 января 2026 года. Ограничение коснется транспорта, чья масса превышает 26 тонн. Речь идет о виадуке по улице Сарьяна, известном как Александровский мост через реку Кизитеринку.

Как поясняют в департаменте, эта мера необходима для сохранения конструкции объекта. Мост нуждается в защите от чрезмерной нагрузки.

Еще в 2024 году городские власти заявляли, что виадук требует капитального ремонта. На 2026 год ранее были запланированы работы по разработке проектной документации для его восстановления.

