Путину пожелали, чтобы в 2026 году его главная мечта сбылась

«И хотела от себя лично, от Варюши и, конечно, от всех членов нашей семьи сказать Вам огромное спасибо за то, что Вы не только исполняете детские мечты, но зажигаете звезды в глазах и веру в сердце. И мы хотим Вам все вместе пожелать, чтобы Ваша самая главная мечта обязательно сбылась в 2026 году», — обратилась к Путину мама девочки.