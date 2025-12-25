Захарова поздравила бойцов СВО с Новым годом

«Прежде всего я хочу обратиться к журналистском сообществу и поблагодарить за совместную плодотворную, как вы видите, работу. Министерство иностранных дел Российской Федерации всегда открыто к дальнейшему конструктивному сотрудничеству. Ваша журналистская миссия сегодня без преувеличения имеет особое значение. В условиях неослабевающих попыток агрессивного навязывания постправды, важно несмотря ни на что оставаться приверженными высоким стандартам журналистской этики, способствовать распространению достоверной информации и просто бороться с фейками», — сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга.