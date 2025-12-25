Горбатые киты способны слышать даже очень высокочастотные звуки

Эти замеры показали, что киты лучше всего слышали звуки с частотой в 1−4 кГц, однако они были способны воспринимать и очень низкочастотные звуки (порядка 80 Гц), и шум от сонаров на высоких частотах, достигающих 22 кГц. Последнее стало неожиданностью для океанологов, так как ранее проведенные анатомические расчеты говорили в пользу того, что киты крайне плохо слышат звуки с частотой выше 10 кГц. Это говорит о том, что этих обитателей Мирового океана следует защищать и от низкочастотных, и от высокочастотных источников антропогенного шума, подытожили океанологи.