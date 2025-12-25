Жена пьяного водителя села за руль и устроила погоню с гаишниками: жительница Башкирии еще и напала на ДПСников

В Башкирии вынесли приговор жительнице Дуванского района Башкирии, ее признали виновной в оскорблении и применении насилия в отношении сотрудников Госавтоинспекции. Об этом сообщает пресс-службы прокуратура республики.
По данным надзорного ведомства, в минувшем июне инспектор ДПС остановил Lada X-Ray, за рулем которого находился пьяный мужчина. В салоне были его супруга и трехлетний ребенок. Когда полицейские начали оформлять протокол на водителя, женщина, осознав, что машину могут эвакуировать на спецстоянку, села за руль и попыталась скрыться.
После погони она попыталась убежать, прячась на частных участках. При задержании женщина оскорбляла сотрудников полиции и ударила их.
Нарушительница признала свою вину. Салаватский межрайонный суд назначил ей три года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период, а также штрафовал в 30 тысяч рублей.
