Жена пьяного водителя села за руль и устроила погоню с гаишниками: жительница Башкирии еще и напала на ДПСников

По данным надзорного ведомства, в минувшем июне инспектор ДПС остановил Lada X-Ray, за рулем которого находился пьяный мужчина. В салоне были его супруга и трехлетний ребенок. Когда полицейские начали оформлять протокол на водителя, женщина, осознав, что машину могут эвакуировать на спецстоянку, села за руль и попыталась скрыться.