Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жена пьяного водителя села за руль и устроила погоню с гаишниками: жительница Башкирии еще и напала на ДПСников

Жительница Башкирии получила срок за нападение на сотрудников ГАИ.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии вынесли приговор жительнице Дуванского района Башкирии, ее признали виновной в оскорблении и применении насилия в отношении сотрудников Госавтоинспекции. Об этом сообщает пресс-службы прокуратура республики.

По данным надзорного ведомства, в минувшем июне инспектор ДПС остановил Lada X-Ray, за рулем которого находился пьяный мужчина. В салоне были его супруга и трехлетний ребенок. Когда полицейские начали оформлять протокол на водителя, женщина, осознав, что машину могут эвакуировать на спецстоянку, села за руль и попыталась скрыться.

После погони она попыталась убежать, прячась на частных участках. При задержании женщина оскорбляла сотрудников полиции и ударила их.

Нарушительница признала свою вину. Салаватский межрайонный суд назначил ей три года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период, а также штрафовал в 30 тысяч рублей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.