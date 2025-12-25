Ричмонд
Уверенная победа на домашнем льду! «Салават Юлаев» обыграл «Амур» 4:2

«Салават Юлаев» обыграл 4:2 «Амур» в матче КХЛ.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 25 декабря, в Уфе «Салават Юлаев» обыграл хабаровский «Амур» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Победу хозяевам обеспечили Егор Сучков (забросил шайбу в ворота соперников на седьмой минуте матча), Девин Броссо (40), Александр Жаровский (50) и Джек Родуолд (53). За команду гостей отличились Ярослав Дыбленко (33) и Кирилл Петьков (44).

«СЮ» после 39 игр с 35 очками занимает восьмую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.

Следующий матч уфимского клуба состоится в это воскресенье — 28 декабря. Команда схлестнется в столице Башкирии с череповецкой «Северсталью».

