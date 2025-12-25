В Ингушетии изучат фрагменты одежды из склепов для восстановления средневекового образа

«Как только появились находки с фрагментами тканей, стало понятно, что они требуют отдельного изучения. Когда коллеги из Дома народного творчества предложили сосредоточиться на текстиле, мы сразу поддержали инициативу. Мы ранее нашли около 60 погребений, часть из которых сохранила несколько слоев одежды: эти находки дают редкий материал для изучения технологий ткачества, декора и состава тканей, использовавшихся в средневековье», — добавил гендиректор «Наследия».