В Могилеве проходит выставка «Искусство живого огня» — итог международного керамического пленэра

Пленэр «Арт-Жыжаль» прошел с 10 по 30 июля 2025 года на базе отдыха «Вербки» ОАО «ФанДОК» недалеко от Бобруйска. В нем приняли участие профессиональные художники-керамисты из пяти стран: Беларуси, Египта, Молдовы, Казахстана и России. Несмотря на то, что основное направление пленэров «Арт-Жыжаль» — это применение традиционных отечественных технологий в современной художественной керамике, участники продолжают исследовать и расширять границы жанра, сочетая архаичность с инновациями.