В Могилеве проходит выставка «Искусство живого огня» — итог международного керамического пленэра

25 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Художественном музее имени П. В. Масленикова проходит выставка «Искусство живого огня», представляющая собой итог трехнедельной творческой работы участников XIX Международного пленэра по керамике «Арт-Жыжаль». Об этом БЕЛТА сообщили в музее.
На выставке представлены авторские работы художников-керамистов, отражающие тему пленэра — «Культура и искусство в символах и образах». Экспозиция демонстрирует уникальность культурных традиций, стилистическое разнообразие и широкие творческие возможности мастеров.
Керамисты использовали весь спектр пластических свойств глины, рельефные, фактурные, цветовые и графические приемы обработки поверхности скульптурных форм. Они также экспериментировали с различными способами обжига, что позволило подчеркнуть силу материала и современные творческие поиски.
Пленэр «Арт-Жыжаль» прошел с 10 по 30 июля 2025 года на базе отдыха «Вербки» ОАО «ФанДОК» недалеко от Бобруйска. В нем приняли участие профессиональные художники-керамисты из пяти стран: Беларуси, Египта, Молдовы, Казахстана и России. Несмотря на то, что основное направление пленэров «Арт-Жыжаль» — это применение традиционных отечественных технологий в современной художественной керамике, участники продолжают исследовать и расширять границы жанра, сочетая архаичность с инновациями.
Выставка «Искусство живого огня» будет работать до 1 февраля 2026 года. -0-