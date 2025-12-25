Не прошло и двух месяцев, как правительство Молдовы взялось за яйца: Совет по конкуренции будет выяснять, почему подорожал продукт — курам на смех

Министерство сельского хозяйства направило обращение в Совет по конкуренции в связи с высоким уровнем цен на яйца, сообщила глава ведомства Людмила Катлабуга. По ее словам, государство не может напрямую вмешиваться в ценообразование, однако вправе проверять, как формируются цены в торговой цепочке.
Как отметила Катлабуга, рост цен обусловлен сразу несколькими факторами, а задача Совета по конкуренции — проанализировать, отражают ли цены на полках реальные издержки или же имеют место неконкурентные практики.
«Это комплекс проблем, которые привели к нынешней цене яиц на полке. Мы, как министерство, уведомили Совет по конкуренции, который отвечает за мониторинг и формирование цен. Государство не может напрямую вмешиваться в цену, но может отслеживать, как она формируется — от фермера до торговых сетей, которые играют важную роль в формировании розничной цены», — заявила Людмила Катлабуга в эфире молдавского телеканала.
Министр также отметила, что на парламентском уровне обсуждается проблема недобросовестных практик в агропродовольственном секторе. Цель этих дискуссий — найти баланс между интересами фермеров и потребителей.
«На парламентской площадке комиссии по экономике, бюджету и финансам обсуждаются недобросовестные практики в секторе агропродовольственной продукции. Предстоит улучшить и законодательную базу, чтобы мы могли иметь доступные и справедливые цены — как для фермеров, так и для потребителей. Между ними находятся торговые сети и посредники, которые играют важную роль в формировании цены», — подчеркнула министр сельского хозяйства и пищевой промышленности.
Людмила Катлабуга пояснила, что, несмотря на экспорт яиц, обеспечение внутреннего рынка остаётся приоритетом. «Мы экспортируем яйца, но фермеры заверяют нас, что в приоритете остаётся внутренний рынок. Хорошо, что существует и возможность экспорта», — отметила она.
В декабре 2025 года цены на яйца в Республике Молдова достигли рекордных уровней — до 50 леев за 10 яиц, что означает рост более чем на 30%.
