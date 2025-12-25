Не прошло и двух месяцев, как правительство Молдовы взялось за яйца: Совет по конкуренции будет выяснять, почему подорожал продукт — курам на смех

«Это комплекс проблем, которые привели к нынешней цене яиц на полке. Мы, как министерство, уведомили Совет по конкуренции, который отвечает за мониторинг и формирование цен. Государство не может напрямую вмешиваться в цену, но может отслеживать, как она формируется — от фермера до торговых сетей, которые играют важную роль в формировании розничной цены», — заявила Людмила Катлабуга в эфире молдавского телеканала.