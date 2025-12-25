Врач Агапкин раскрыл, при каких симптомах нужно обращаться к врачу после падения

Ортопед Андрей Литвиненко рассказал, что при передвижении по льду следует согнуть ноги в коленях, слегка наклониться вперед и идти мелкими шагами, наступая всей ступней сразу. Он подчеркнул, что при падении вперед шансов удариться головой меньше, чем при падении назад. Кроме того, Литвиненок обратил внимание на важность выбора правильной обуви с рифленой подошвой, которая улучшает сцепление с дорогой.