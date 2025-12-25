Врач Агапкин раскрыл, при каких симптомах нужно обращаться к врачу после падения

Если после падения на улице у человека появились тошнота, шум в ушах и головокружение, ему нужно обратиться за неотложной медицинской помощью. Об этом рассказал врач-реабилитолог Сергей Агапкин.
Он пояснил, что в результате удара головой при падении на улице человек может получить черепно-мозговую травму, которая нередко провоцирует отек мозга. По словам специалиста, это опасное для жизни состояние развивается в течение нескольких часов.
— После появления первых признаков лучше сразу отправляться в неотложку, — заявил Агапкин в эфире передачи «О самом главном» на телеканале «Россия 1».
Ортопед Андрей Литвиненко рассказал, что при передвижении по льду следует согнуть ноги в коленях, слегка наклониться вперед и идти мелкими шагами, наступая всей ступней сразу. Он подчеркнул, что при падении вперед шансов удариться головой меньше, чем при падении назад. Кроме того, Литвиненок обратил внимание на важность выбора правильной обуви с рифленой подошвой, которая улучшает сцепление с дорогой.
По словам невролога Екатерины Демьяновской, продолжающаяся боль после падения может свидетельствовать о серьезных повреждениях, таких как трещина кости, вывих или разрыв связок. Она подчеркнула, что несвоевременное обращение к врачу при подозрительных признаках после травмы увеличивает риск осложнений и замедляет восстановление организма.