Guardian: Украинка ушла из европейского колледжа после требования выучить русский

Украинская беженка Катерина Эндеберия ушла из британского колледжа после того, как от нее потребовали выучить русский язык. Об этом сообщила газета The Guardian.

Девушка переехала в Сток-он-Трент еще в 2022 году. Там она занималась на подготовительном отделении в местном колледже SFC, где изучала экономику, политологию и статистику. Но когда у Эндеберии возникли проблемы в учебе, преподаватели в колледже попытались убедить ее начать учить русский язык.

— Поскольку ее отец — украинский солдат, она посчитала это травмирующим опытом, а просьбу — «оскорбительной и бестактной», сродни «дискриминации и расизму», — написано в материале.

По словам украинки, изучение русского языка противоречит ее принципам, и она считает, что стала жертвой травли. При этом она пожаловалась, что колледж не оказал ей дополнительной поддержки.

С проблемами украинские беженцы сталкиваются и в Польше. Еще 22 августа власти республики приняли решение о депортации 18-летней украинки по имени Ангелина после того, как она продемонстрировала бандеровский флаг на концерте белорусского рэпера Макса Коржа.