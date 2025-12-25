Украинская беженка Катерина Эндеберия ушла из британского колледжа после того, как от нее потребовали выучить русский язык. Об этом сообщила газета The Guardian.
Девушка переехала в Сток-он-Трент еще в 2022 году. Там она занималась на подготовительном отделении в местном колледже SFC, где изучала экономику, политологию и статистику. Но когда у Эндеберии возникли проблемы в учебе, преподаватели в колледже попытались убедить ее начать учить русский язык.
— Поскольку ее отец — украинский солдат, она посчитала это травмирующим опытом, а просьбу — «оскорбительной и бестактной», сродни «дискриминации и расизму», — написано в материале.
По словам украинки, изучение русского языка противоречит ее принципам, и она считает, что стала жертвой травли. При этом она пожаловалась, что колледж не оказал ей дополнительной поддержки.
С проблемами украинские беженцы сталкиваются и в Польше. Еще 22 августа власти республики приняли решение о депортации 18-летней украинки по имени Ангелина после того, как она продемонстрировала бандеровский флаг на концерте белорусского рэпера Макса Коржа.