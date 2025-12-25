Guardian: Украинка ушла из европейского колледжа после требования выучить русский

Девушка переехала в Сток-он-Трент еще в 2022 году. Там она занималась на подготовительном отделении в местном колледже SFC, где изучала экономику, политологию и статистику. Но когда у Эндеберии возникли проблемы в учебе, преподаватели в колледже попытались убедить ее начать учить русский язык.