Диетолог Газони назвал продукты, которые нормализуют артериальное давление

Бананы, апельсины, шпинат и картофель помогают сбалансировать уровень натрия в организме, что способствует регулированию артериального давления. Об этом сообщил диетолог Фелипе Газони.
По словам врача, в перечень полезных для гипертоников продуктов также входит овес, благодаря высокому содержанию растворимой клетчатки, и рыба, богатая омега-3 жирными кислотами: лосось, тунец и сардины.
— Миндаль, семена подсолнечника и льняное семя — это практичные и богатые питательными веществами продукты, которые помогают контролировать кровяное давление, — отметил специалист.
Газони также выделил помидор, который содержит ликопин и другие антиоксидантные соединения, способствующие защите сердечно-сосудистой системы и снижению артериального давления, передает Metropoles.
Ученые выяснили, что рацион, богатый полифенолами, способен значительно укрепить здоровье сердца и снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Клинический психолог, специалист по расстройствам пищевого поведения, нутрициолог Ольга Ромашина рассказала «Вечерней Москве», чем полифенолы полезны для организма и в каких продуктах они содержатся.