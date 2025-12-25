В Москве Хабиров принял участие в заседании Госсовета России

В своей публикации в социальных сетях Хабиров отметил, что эта тема является одной из самых актуальных и полностью соответствует стратегическому курсу, взятому республикой несколько лет назад. По его словам, ключевым решением стало усиленное внимание к развитию среднего профессионального образования.