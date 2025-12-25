В Москве Хабиров принял участие в заседании Госсовета России

Глава Башкирии Радий Хабиров принял участие в заседании Государственного совета России, которое провел президент Владимир Путин. Основной темой встречи в Москве стала подготовка кадров для экономики.
В своей публикации в социальных сетях Хабиров отметил, что эта тема является одной из самых актуальных и полностью соответствует стратегическому курсу, взятому республикой несколько лет назад. По его словам, ключевым решением стало усиленное внимание к развитию среднего профессионального образования.
Глава региона констатировал, что все больше выпускников школ, как в Башкирии, так и по всей России, выбирают обучение в колледжах, а авторитет СПО неуклонно растет.
Хабиров также обозначил другую важную задачу — необходимость обучения будущих специалистов навыкам работы с передовыми технологиями, такими как повышение производительности труда, роботизация и внедрение искусственного интеллекта. В этом направлении, заявил он, республика также будет активно двигаться вперед.
