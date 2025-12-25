Стоит ли спать в обеденный перерыв: совет от сомнолога

Спать в обеденный перерыв может быть полезно, но не для всех, рассказала сомнолог Алена Гаврилова. По ее словам, короткий дневной сон помогает восстановить силы и снизить усталость, особенно если человек рано встает и поздно ложится. Об этом пишет aif.ru.
Но есть нюанс.
«Если у человека уже есть бессонница, и он днем еще будет спать, то тем самым ухудшит качество ночного сна», — пояснила Гаврилова.
Некоторые люди, особенно жители больших городов, вынуждены вставать на работу очень рано и ложиться поздно. В течение недели у них накапливается дефицит сна из-за слишком длинного активного дня. Как отметила врач, в такой ситуации дневной сон в обеденный перерыв может приносить пользу.
Эксперт подчеркнула, что дневной сон не должен быть слишком долгим. Достаточно 15−20 минут, чтобы «уйти в первую фазу сна» и получить эффект перезагрузки. Если же уснуть глубоко и надолго — более 30 минут, часа или полутора, пробуждение может быть тяжелым.
