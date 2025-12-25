Стоит ли спать в обеденный перерыв: совет от сомнолога

Спать в обеденный перерыв может быть полезно, но не для всех, рассказала сомнолог Алена Гаврилова. По ее словам, короткий дневной сон помогает восстановить силы и снизить усталость, особенно если человек рано встает и поздно ложится. Об этом пишет aif.ru.