Мединский прокомментировал празднование Рождества на Украине

Помощник президента России Владимир Мединский прокомментировал празднование Рождества на Украине 25 декабря.

Помощник президента России Владимир Мединский прокомментировал празднование Рождества на Украине 25 декабря.

Закон о переносе празднования одного из главных христианских праздников в связи с переходом на новоюлианский календарь президент Украины Владимир Зеленский подписал 28 июля 2023 года.

— Это власти Украины. Народ не особо, по-моему, празднует. Где-то на западе, наверное, празднуют, — передает слова Мединского РИА Новости.

24 декабря украинский лидер опубликовал видеопоздравление с Рождеством, в котором пожелал смерти неназванному человеку. Политик не уточнил, кому конкретно он пожелал смерти в своем поздравлении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что рождественское поздравление Зеленского выглядело некультурно и озлобленно, а сам президент Украины производит впечатление человека, чья адекватность вызывает вопросы, в том числе в контексте принятия политических решений.

В свою очередь руководитель отдела по культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии Владислав Береговой заявил, что желать смерти недопустимо в любой день года и подобные слова выходят за рамки нормального публичного высказывания.

