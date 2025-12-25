Росавиация отменила ограничения на ночные рейсы из России в Израиль

Росавиация отменила ограничения, согласно которым в период с 01:00 по 07:00 ночные рейсы из России в Израиль не выполнялись. Об этом в четверг, 25 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.
— Возможность выполнять рейсы в любое время суток позволит российским авиакомпаниям более гибко формировать расписание полетов между Россией и Израилем в интересах пассажиров, — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что приняли это решение после подробного анализа обстановки на Ближнем Востоке, а также согласовали его с заинтересованными ведомствами, передает ТАСС.
22 июня глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что из-за обострения вооруженного конфликта между Израилем и Ираном в период с 13 по 16 июня российские туроператоры понесли убытки в размере около 200 миллионов рублей. Она уточнила, что основная нагрузка легла на операторов, которым пришлось оперативно перераспределять и пересаживать несколько тысяч туристов с авиарейсов. По словам Ломидзе, все расходы по возвращению клиентов туроператоры взяли на себя.
