Росавиация отменила ограничения на ночные рейсы из России в Израиль

22 июня глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что из-за обострения вооруженного конфликта между Израилем и Ираном в период с 13 по 16 июня российские туроператоры понесли убытки в размере около 200 миллионов рублей. Она уточнила, что основная нагрузка легла на операторов, которым пришлось оперативно перераспределять и пересаживать несколько тысяч туристов с авиарейсов. По словам Ломидзе, все расходы по возвращению клиентов туроператоры взяли на себя.