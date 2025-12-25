В КНР разогнали многотонный вагон на магнитной тяге до 700 км/ч за 2 секунды

В Китае инженеры успешно смогли разогнать многотонную вагон-платформу на электромагнитной тяге до 700 км/ч всего за две секунды. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
По данным издания, тем самым ученые установили мировой рекорд для такого рода конструкций. Вагон на магнитной подушке достиг заявленной скорости на испытательной линии длиной 400 метров, после чего остановился.
Телеканал уточнил, что эта разработка открывает новые возможности для развития вакуумного транспорта на электромагнитной тяге и предлагает новые методы для запуска и испытаний аэрокосмической техники.
Как писал сайт KP.RU, в ноябре со станции Инская в Новосибирской области отправили грузовой состав с углем. Поезд из 142 вагонов преодолел 630 километров до Омской области менее чем за 10 часов. В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) уточнили, что состав массой 14 200 тонн следовал без остановок до станции Московка. Это новый рекорд для ЗСЖД.