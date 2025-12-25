В КНР разогнали многотонный вагон на магнитной тяге до 700 км/ч за 2 секунды

Как писал сайт KP.RU, в ноябре со станции Инская в Новосибирской области отправили грузовой состав с углем. Поезд из 142 вагонов преодолел 630 километров до Омской области менее чем за 10 часов. В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) уточнили, что состав массой 14 200 тонн следовал без остановок до станции Московка. Это новый рекорд для ЗСЖД.