Как выбрать безопасную и качественную гирлянду, рассказали в Госстандарте

В Госстандарте отметили, что в стремлении сэкономить некоторые потребители готовы покупать гирлянды сомнительного происхождения. «При выборе такого подхода к приобретению украшения риск получить дефектный товар гораздо выше. Так, дешевая гирлянда, вероятнее всего, будет изготовлена из материалов низкого качества, что быстро приведет к ее повреждению. Резкий запах пластмассы может говорить о том, что при изготовлении изоляции для гирлянды использовали некачественный пластик, в котором содержатся вредные для здоровья формальдегиды, — пояснили в комитете. — Обратите внимание на длину провода для подключения к сети. Часть провода без лампочек должна быть достаточной, но не излишне длинной — чтобы было удобно подключать гирлянду к сети. Длина кабеля между штепсельной вилкой и первым патроном должна быть не менее 1,5 м. Рекомендуется проверить надежность мест соединения компонентов гирлянды: гнезда, блока управления и вилки. Состояние гирлянды лучше проверить прямо в магазине, попросите продавца подключить выбранную гирлянду к сети, попробуйте переключить режимы свечения. Все лампочки должны гореть, кнопка не должна западать или нажиматься с усилием».