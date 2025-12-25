Ричмонд
Замглавы Минобороны Осьмаков наградил проходящих лечение бойцов СВО

Замглавы Минобороны Василий Осьмаков вручил медперсоналу госпиталя имени Бурденко государственные и ведомственные награды.

Источник: Аргументы и факты

Замглавы Минобороны РФ Василий Осьмаков наградил участников спецоперации, которые проходят лечение и реабилитацию в госпитале имени Н. Н. Бурденко.

«За героизм, проявленный в ходе выполнения задач специальной военной операции, военнослужащие были награждены орденами Мужества, медалями Суворова, “За вклад в укрепление обороны Российской Федерации”, а также “Участнику специальной военной операции”», — сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, Василий Осьмаков поблагодарил врачей госпиталя, вручил им государственные и ведомственные награды. После награждения перед медперсоналом и участниками СВО выступили артисты концертного ансамбля Центрального Дома Российской Армии с праздничной программой.

Ранее стало известно, что министр обороны Андрей Белоусов вручил госнаграды участникам СВО за мужество и героизм.

