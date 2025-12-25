Ричмонд
В ЦАР миротворцы ООН насмерть сбили мотоциклиста и скрылись с места аварии

Правоохранители ЦАР не могут установить обстоятельства смертельного ДТП с участием миротворцев ООН.

Источник: Комсомольская правда

В Центральноафриканской Республике (ЦАР) военные миротворческой миссии ООН насмерть сбили местного мотоциклиста и скрылись с места аварии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную жандармерию.

«Миротворцы контингента МИНУСКА, двигаясь по встречной полосе, сбили мототакси, водитель погиб на месте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что миротворцы ООН передвигались по дороге на бронетранспортере. Источник сообщает, что после инцидента командир военнослужащих распорядился исключить доступ правоохранительных органов ЦАР к транспортному средству миссии и его экипажу. Из-за этого местной жандармерии не удастся установить детали и обстоятельства аварии.

Ранее KP.RU сообщал, что в Ливане израильский беспилотник сбросил гранату на патруль миротворцев ООН. Через некоторое время после произошедшего в направлении Временных сил объединения был открыт огонь из израильского танка.

