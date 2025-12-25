В ЦАР миротворцы ООН насмерть сбили мотоциклиста и скрылись с места аварии

Отмечается, что миротворцы ООН передвигались по дороге на бронетранспортере. Источник сообщает, что после инцидента командир военнослужащих распорядился исключить доступ правоохранительных органов ЦАР к транспортному средству миссии и его экипажу. Из-за этого местной жандармерии не удастся установить детали и обстоятельства аварии.