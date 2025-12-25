Ричмонд
Стала известна реакция Долиной на решение суда о ее выселении из спорной квартиры

Адвокат Пухова: Реакция Долиной на решение суда о выселении была сдержанной.

Источник: Комсомольская правда

Народная артистка Лариса Долина отреагировала на решение суда о выселении ее из спорной квартиры в Москве сдержанно. Об этом сообщило издание aif.ru со ссылкой на адвоката певицы Марию Пухову.

«Сразу после решения суда я написала Ларисе Александровне сообщение. Она ответила “спасибо” и больше ничего», — отметила юрист.

По ее словам, артистка чувствует себя нормально.

Как писал сайт KP.RU, вечером 25 декабря Лариса Долина покинула свою бывшую квартиру в столичных Хамовниках. Эту жилплощадь она в прошлом году продала Полине Лурье и из-за нее все это время продолжался судебный спор. Сегодня артистка вышла из подъезда дома вместе с помощником, прикрываясь большим черным зонтом, и прошла к припаркованному рядом автомобилю.

Напомним, в четверг Мосгорсуд постановил выселить певицу из занимаемой ею квартиры в Хамовниках, которую приобрела Лурье. Принятое судом решение уже вступило в силу. Во время рассмотрения иска интересы сторон представляли адвокаты Пухова и Светлана Свириденко.