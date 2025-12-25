Стала известна реакция Долиной на решение суда о ее выселении из спорной квартиры

Как писал сайт KP.RU, вечером 25 декабря Лариса Долина покинула свою бывшую квартиру в столичных Хамовниках. Эту жилплощадь она в прошлом году продала Полине Лурье и из-за нее все это время продолжался судебный спор. Сегодня артистка вышла из подъезда дома вместе с помощником, прикрываясь большим черным зонтом, и прошла к припаркованному рядом автомобилю.