Минус 33 градуса: в Башкирии случилась самая холодная ночь

В Башкирии ночь на 25 декабря оказалась самой холодной с начала зимы. По данным Башгидрометцентра, температура воздуха в республике опускалась до −25, −33 градусов. Абсолютный минимум был зафиксирован на метеостанции в поселке Тукан Белорецкого района — −33°C.
В Зауралье, на территории Хайбуллинского и Баймакского районов, было немного теплее: −20, −22°C. В Уфе также были отмечены сильные морозы: на метеостанции «Уфа-Аэропорт» температура упала до −30,7°C, на «Уфа-Дема» — до −29,9°C, а на посту по улице Зорге — до −27°C.
К утру с приходом облачности температура в большинстве районов повысилась до −21, −28°C, в Зауралье — до −19°C. В столице республики к утру стало около −23, −24°C.
В предстоящие выходные дни синоптики прогнозируют потепление: температура воздуха приблизится к климатической норме и даже превысит ее. При этом в передней части области пониженного давления ожидаются снегопады различной интенсивности.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.