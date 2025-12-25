Женщина с психическим расстройством выбросила трехмесячную дочь с четвертого этажа

В турецком Диярбакыре женщина по имени Нурхаят Э. выкинула свою трехмесячную дочь с четвертого этажа. В результате падения ребенок получил серьезные травмы. Об этом в четверг, 25 декабря, сообщили в газете Habertürk.
На месте происшествия работали полиция и скорая помощь, однако им не удалось спасти младенца, ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью. Женщину задержали.
По информации издания, у матери ранее наблюдались психологические проблемы. В день трагедии она находилась в гостях у свекра. Следствие на данный момент устанавливает, что именно спровоцировало женщину на такой поступок.
В Habertürk уточнили, что тело младенца доставили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Расследование продолжается.
Другой инцидент ранее произошел в России. Мужчина выбросил маленькую дочь из окна четвертого этажа в Уфе. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, а отца задержали — полицейские застали его в невменяемом состоянии. Мужчина лечился у психиатра. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого происшествия.