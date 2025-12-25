СБУ объявила в розыск бывшего главу Украинской ассоциации футбола

Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко. Об этом свидетельствуют данные украинского МВД.
Согласно информации в базе данных, Павелко обвиняется по двум уголовным статьям: присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах либо в составе организованной группы, а также служебный подлог.
Ранее сообщалось о предъявлении экс-главе УАФ новых обвинений. По версии следствия, Павелко и группа других футбольных функционеров завладели 9,32 млн евро, которые ассоциация получила от Союза европейских футбольных ассоциаций в 2015—2016 годах.
До этого Павелко уже фигурировал в уголовных делах, связанных с предполагаемыми коррупционными схемами при строительстве завода по производству искусственного покрытия для футбольных полей. В ноябре 2022 года его арестовали, однако позже он вышел под залог. В июне 2023 года последовал повторный арест, а в феврале 2024 года Павелко был освобождён после удовлетворения апелляции.
Украинские СМИ ранее сообщали, что в том же году он выехал за границу, предъявив справку об инвалидности. Издание «Страна» связывало уголовное преследование Павелко с политическим давлением и сменой руководства ассоциации. В январе 2024 года пост президента УАФ занял бывший футболист Андрей Шевченко.