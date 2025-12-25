СБУ объявила в розыск бывшего главу Украинской ассоциации футбола

До этого Павелко уже фигурировал в уголовных делах, связанных с предполагаемыми коррупционными схемами при строительстве завода по производству искусственного покрытия для футбольных полей. В ноябре 2022 года его арестовали, однако позже он вышел под залог. В июне 2023 года последовал повторный арест, а в феврале 2024 года Павелко был освобождён после удовлетворения апелляции.