Трагедия на М-5 в Башкирии: водитель грузовика разбился насмерть

В Башкирии в ДТП с «ГАЗ» погиб водитель грузовика Volvo.

Источник: Комсомольская правда

На федеральной трассе М-5 «Урал» в Туймазинском районе Башкирии произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики, на 1348-м километре автодороги, недалеко от села Тюпкильды, столкнулись грузовик Volvo и «ГАЗ».

В результате аварии шофер «Вольво» погиб на месте до приезда скорой помощи. Водителя «ГАЗа» с различными травмами каретой скорой медицинской помощи доставили в больницу.

На месте работают сотрудники ГАИ, они устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего столкновения.

